Хмеймим. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Российская военная полиция продолжает патрулирование в Сирии в рамках российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября, сообщил в пятницу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков.
По его словам, российская военная полиция провела патрулирование по маршрутам Айн-Иса - Мушрафет-Самран, Айн-Иса - Эр-Рахьят, Аджами - Бозгекли, Аджами - Мембидж в провинции Алеппо, Шейрек - Дейла - Кара-Мания в провинции Хасеке.
Силами армейской авиации осуществлено воздушное патрулирование по маршруту аэродром Квайрес - аэродром Метрас.
На территории Идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 30 обстрелов, сообщил Боренков.
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