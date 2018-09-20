Военные РФ и Израиля на переговорах в Москве подчеркнули важность сохранения механизма по предотвращению конфликтных ситуаций - армия Израиля
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Иерусалим. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Военные РФ и Израиля в ходе переговоров в Москве подчеркнули важность сохранения механизма по предотвращению конфликтных ситуаций, сообщает в Twitter Армия обороны Израиля.
"Обе стороны подчеркнули важность соблюдения интересов государств и продолжения имплементации механизма по предотвращению конфликтных ситуаций", - отмечается в сообщении, распространенном в четверг.
В израильской армии отмечается, что делегация продолжает переговоры в России.
"Израильская делегация продолжает свои встречи и вернется в Израиль завтра утром, как и планировалось", - отмечается в сообщении.
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Интерфакс