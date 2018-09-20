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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 18:57 20.09.2018 - 18:57

Иерусалим. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Военные РФ и Израиля в ходе переговоров в Москве подчеркнули важность сохранения механизма по предотвращению конфликтных ситуаций, сообщает в Twitter Армия обороны Израиля.

"Обе стороны подчеркнули важность соблюдения интересов государств и продолжения имплементации механизма по предотвращению конфликтных ситуаций", - отмечается в сообщении, распространенном в четверг.

В израильской армии отмечается, что делегация продолжает переговоры в России.

"Израильская делегация продолжает свои встречи и вернется в Израиль завтра утром, как и планировалось", - отмечается в сообщении.

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