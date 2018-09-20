Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 19:02 20.09.2018 - 19:02

Иерусалим. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Военные РФ и Израиля в ходе переговоров в Москве подчеркнули важность сохранения механизма по предотвращению конфликтных ситуаций, сообщает в Twitter Армия обороны Израиля.

"Обе стороны подчеркнули важность соблюдения интересов государств и продолжения имплементации механизма по предотвращению конфликтных ситуаций", - отмечается в сообщении, распространенном в четверг.

В израильской армии отмечается, что делегация продолжает переговоры в России.

"Израильская делегация продолжает свои встречи и вернется в Израиль завтра утром, как и планировалось", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что командующий ВВС Израиля генерал-майор Амикам Норкин в четверг вылетел в Москву для обсуждения инцидента со сбитым Ил-20 в сопровождении военной делегации.

В состав делегации, по данным "Джерузалем пост", вошли начальник управления международных связей Армии обороны Израиля бригадный генерал Эрез Мейзель, а также высокопоставленные офицеры разведки, военно-воздушных сил и оперативного управления Армии обороны Израиля.

Вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. В Минобороны РФ заявили, что под удар его подставили израильские истребители, наносившие удар по целям в Сирии.

1эф во вв

Neuer Inhalt Horizontal Line