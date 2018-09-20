Военные РФ и Израиля на переговорах в Москве подчеркнули важность сохранения механизма по предотвращению конфликтных ситуаций - армия Израиля
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Иерусалим. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Военные РФ и Израиля в ходе переговоров в Москве подчеркнули важность сохранения механизма по предотвращению конфликтных ситуаций, сообщает в Twitter Армия обороны Израиля.
"Обе стороны подчеркнули важность соблюдения интересов государств и продолжения имплементации механизма по предотвращению конфликтных ситуаций", - отмечается в сообщении, распространенном в четверг.
В израильской армии отмечается, что делегация продолжает переговоры в России.
"Израильская делегация продолжает свои встречи и вернется в Израиль завтра утром, как и планировалось", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что командующий ВВС Израиля генерал-майор Амикам Норкин в четверг вылетел в Москву для обсуждения инцидента со сбитым Ил-20 в сопровождении военной делегации.
В состав делегации, по данным "Джерузалем пост", вошли начальник управления международных связей Армии обороны Израиля бригадный генерал Эрез Мейзель, а также высокопоставленные офицеры разведки, военно-воздушных сил и оперативного управления Армии обороны Израиля.
Вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. В Минобороны РФ заявили, что под удар его подставили израильские истребители, наносившие удар по целям в Сирии.
1эф во вв
Интерфакс