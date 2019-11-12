Этот контент был опубликован 12 ноября 2019 г. 20:01

Хмеймим. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Российские и турецкие военные продолжают совместное патрулирование в Сирии в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между двумя странами, принятом 22 октября, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков на брифинге во вторник.

"12 ноября состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Айли-Шар - Едикапа в провинции Алеппо. Также продолжается патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Иса - Кабиш-Шарки в провинции Эль-Хасеке и Аджами - Авшария, Аджами - Мембидж в провинции Алеппо", - сообщил Боренков.

Между тем, по его словам, "на территории Идлибской зоны деэскалации несмотря на действующий режим прекращения боевых действий, боевики незаконных вооруженных формирований продолжают обстрелы мирных населенных пунктов".

Так, 11 ноября. около 22 часов боевики террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) осуществили обстрел района Сайф-эд-Даула города Алеппо, используя реактивную систему залпового огня кустарного производства. В результате разрыва реактивного снаряда повреждена крыша многоквартирного жилого дома и разрушена жилая комната. Погибла шестилетняя девочка, сообщил Боренков.

По его словам, всего за прошедшие сутки зафиксирован 21 обстрел.

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