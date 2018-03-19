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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 20:21 19.03.2018 - 20:21

*** Сразу семь самолетов США, других стран НАТО и Швеции в понедельник совершили разведывательные полеты у российских рубежей в регионе Балтики

Лондон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Два американских самолета, самолеты Германии, Дании и командования НАТО, а также два самолета Швеции в понедельник одновременно провели многочасовые разведывательные полеты вблизи сухопутных и морских границ России в регионе Балтики, свидетельствуют данные западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4134 и позывным EXTOL44, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, днем совершал длительной полет вдоль сухопутной границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши. Одновременно у морских границ области на Балтике осуществляли разведывательные полеты патрульные противолодочные самолеты ВМС США P-8A Poseidon c бортовым номером 168437, ВМС Германии P-3C Orion бортовым номером 60+02, датский CL60, а также самолеты ВВС Швеции Gulfstream 4 и SAAB 340. Временами американские и германские самолеты приближались к российским берегам на расстояние приблизительно 30 км, т.е. летали практически непосредственно вблизи кромки морской границы России.

Тем временем самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления командования НАТО E-3A Sentry AWACS с бортовым номером LX-N90448 и позывным NATO06, вылетевший с авиабазы Гайленкирхен в Германии, днем, встав в круг над востоком Эстонии к северу от города Тарту, в течение более трех часов летал вблизи западных районов Ленинградской и Псковской областей.

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