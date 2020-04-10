Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 16:51

Вашингтон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Сразу три американских военных самолета в пятницу совершили многочасовые разведывательные полеты у границ России на Балтике, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, выполнял пролеты вдоль границы Калининградской области в воздушном пространстве Польши, а также в небе над Балтийским морем. Он находился у российских рубежей около трех часов.

Тем временем, два тактических самолета радиоэлектронной разведки армии США Beechcraft RC-12X Guardrail, вылетевшие из Шяуляя (Литва), курсировали вдоль севера и северо-востока Калининградской области в литовском воздушном пространстве. Полеты двухмоторных турбовинтовых самолетов с позывными YANK01 и YANK02 продолжались более четырех часов.

Согласно открытым источникам, они оснащены новейшим оборудованием для перехвата электронных сигналов и определения их местоположения.

По имеющимся данным, 8 и 9 апреля эти два самолета армии США выполняли такие же полеты вблизи Калининградской области.

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