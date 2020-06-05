Этот контент был опубликован 5 июня 2020 г. 12:00

Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Сразу четыре американских военных самолета в пятницу совершили многочасовые разведывательные полеты у границ России на Балтике и Черном море, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, выполнял пролеты вдоль границы Калининградской области в воздушном пространстве Польши. Он находился у российских рубежей около трех часов.

Одновременно два тактических самолета радиоэлектронной разведки армии США Beechcraft RC-12X Guardrail, вылетевшие из Шяуляя (Литва), курсировали вдоль севера и северо-востока Калининградской области в литовском воздушном пространстве. Полеты двухмоторных турбовинтовых самолетов с позывными YANK01 и YANK02 продолжались более четырех часов.

Согласно открытым источникам, они оснащены новейшим оборудованием для перехвата электронных сигналов и определения их местоположения.

Тем временем у границ России на Черном море был зафиксирован патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon. Американский морской разведчик кружил к юго-западу от Крыма в течение более полутора часов. Ближе 75 км к побережью он не подходил.

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