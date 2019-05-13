Этот контент был опубликован 13 мая 2019 г. 20:06

Лондон. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Два американских разведывательных самолета в понедельник совершили длительные полеты вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, начиная с 14:45, в течение около трех часов курсировал вдоль сирийского побережья.

В районе 16:00 мск к нему присоединился патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Американский морской разведчик более полутора часов летал вблизи российских баз, временами приближаясь к ним на расстояние 37-47 км. При этом самолет выполнял полет на высоте около 4,7 тыс. метров.

Морскую границу Сирии, проходящую на расстоянии 12 морских миль (22 км) от побережья, американские самолеты не нарушали.

Как сообщил в понедельник телеканал "Рен-ТВ", два современных российских корабля, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр" - фрегат "Адмирал Григорович" и малый ракетный корабль (МРК) "Орехово-Зуево" - зашли для пополнения запасов в базу ВМФ России в Тартусе.

"Основные задачи здесь - это обнаружение, сопровождение, выявление иностранных кораблей, а также демонстрация военно-морского флага в Средиземном море", - сказал журналистам командир корабля "Орехово-Зуево" Алексей Орляпов.

Фрегат "Адмирал Григорович" и МРК "Орехово-Зуево" оснащены новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности - универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В ее составе - около 15 боевых кораблей и судов обеспечения.

Прикрытие базы ВМФ РФ в Тартусе, как сообщал "Интерфакс", обеспечивают дивизион зенитных ракетных комплексов С-400 и береговые ракетные комплексы "Бастион" с крылатыми ракетами.

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