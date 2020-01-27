Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 21:07

Лондон. 27 января. ИНТЕРФАКС - Сразу три разведывательных военных самолета США в понедельник провели длительные полеты вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, полеты выполняли два самолета радиоэлектронной разведки ВВС США - RC-135W и RC-135U, а также патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon. Разведчики в течение нескольких часов курсировали на расстоянии приблизительно 50-60 км от сирийского побережья в районе российских баз.

В понедельник также патрульный противолодочный самолет ВМС США EP-3E Orion совершил полет вдоль побережья Кубани и Крыма.

Кроме того, вблизи Калининградской области был зафиксирован полет самолета радиоэлектронной разведки британских Королевских ВВС RC-135W. Разведчик выполнял полет у российской границы, находясь в воздушном пространстве Литвы.

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