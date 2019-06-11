Этот контент был опубликован 11 июня 2019 г. 21:20

Лондон. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Два американских военных самолета во вторник совершили многочасовые разведывательные полеты вблизи Черноморского побережья России, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, совершил пролеты вблизи побережья Кубани в районе Геленджика и Новороссийска, а затем, перелетев вдоль южного побережья Крыма, длительное время курсировал вблизи Севастополя.

Тем временем самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V, поднявшийся с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, в течение нескольких часов курсировал по линии от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья до Керченского пролива.

Как сообщалось, во вторник на фоне проходящих на Балтике крупномасштабных военно-морских учений НАТО BALTOPS 2019 у западных границ России также совершили полеты стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk и самолет радиоэлектронного подавления EC-130H Hercules ВВС, предназначенный для постановки помех системам управления, наведения и связи потенциального противника.

Одновременно у морских границ области над международными водами Балтийского моря осуществлял полет шведский разведывательный самолет Gulfstream 4.

Этот самолет в понедельник также вел разведку у российских границ. Как сообщило Минобороны РФ, на перехват шведского разведчика, а также стратегического разведывательного самолета ВВС США RC-135V, когда они приближались к российской границе в районе Балтики, в понедельник поднимался истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО.

Кроме того, во вторник самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E-3A Sentry AWACS длительное время барражировал к юго-западу от Калининградской области, находясь в польском воздушном пространстве.

Также во вторник приблизительно в 2 км от морской границы Калининградской области в территориальных водах Литвы было замечено разведывательное судно германских военно-морских сил Oste.

Как сообщалось, 9 июня в акватории Балтийского моря стартовали ежегодные, 47-е по счету, военно-морские учения BALTOPS 2019 с участием кораблей из 18 стран-членов НАТО и партнеров блока.

Всего в учениях, которые продлятся до 21 июня, задействовано около 50 кораблей и подводных лодок, 40 самолетов и вертолетов и 8,6 тыс. военнослужащих. В рамках BALTOPS-2019 планируется проведение десантных операций, отработка операций по противовоздушной обороне и борьбе с надводными и подводными силами потенциального противника вблизи границ России.

1нв ан

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