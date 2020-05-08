Этот контент был опубликован 8 мая 2020 г. 15:18

Лондон. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Два американских разведывательных самолета в пятницу выполнили многочасовые полеты у границ России на Балтике, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, совершил облет Калининградской области по периметру ее границ в воздушном в пространстве Польши, Литвы и над Балтийским морем. Затем он длительное время барражировал к западу от нее. Задачи выполнялись на расстоянии 60-85 км от российских рубежей на высоте 10 тыс. метров. Самолет, способный вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника, в том числе осуществлять перехват радиосвязи, выявлять режим работы систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, находился вблизи границ Калининградской области более трех часов.

Тем временем, тактический самолет радиоэлектронной разведки Армии США Beechcraft RC-12X Guardrail, вылетевший из Шяуляя (Литва), курсировали вдоль севера и северо-востока Калининградской области в литовском воздушном пространстве. Полет двухмоторного турбовинтового самолета с позывными YANK02 продолжался более четырех часов. Он осуществлялся на расстоянии 32-42 км от границы на высоте около семи тысяч метров.

Согласно открытым источникам, такие самолеты оснащены новейшим оборудованием для перехвата электронных сигналов и определения их местоположения.

Кроме того, в пятницу патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Posedon, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, провел очередную разведку вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус.

1нв др

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