Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 16:28

*** В полетах было задействовано шесть разведывательных самолетов

*** У черноморских границ России зафиксирован полет разведчика ВВС США

Лондон. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Сразу шесть военных самолетов, в том числе из США, Британии и Франции, в четверг одновременно совершили многочасовые разведывательные полеты вблизи границ России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V, патрульный самолет ВМС США P-8A Poseidon и дальний беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk , выполняли задание вблизи морских и сухопутных границ Калининградской области.

Тем временем самолет радиоэлектронной разведки ВВС Франции Transall C-160NG курсировал вдоль границ Псковской и Ленинградской областей, находясь в воздушном пространстве Эстонии. Вслед за ним вблизи российских границ совершили серию пролетов самолет радиоэлектронной разведки RC-135W и самолет разведки и управления нанесением авиаударов Sentinel R.1 британских Королевских ВВС.

Как сообщалось, во вторник были также зафиксированы полеты трех военных самолетов США и одного самолета ВВС Франции вблизи западных границ России, в том числе Калининградской, Псковской и Ленинградской областей.

Наблюдатели отмечают, что в последнее время вновь резко возросла активность западной разведывательной авиации у российских рубежей. В сентябре разведчики стран-членов НАТО практически ежедневно осуществляют полеты вдоль западных рубежей России. При этом в отличие от предыдущих они выполняются с задействованием одновременно сразу нескольких летательных аппаратов, в том числе ВВС США, Великобритании, а также, с недавнего времени, французских разведывательных самолетов.

В четверг у границ России на Черном море был также зафиксирован многочасовой полет американского разведывательного самолета RC-135U, вылетевшего с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Разведчик выполнял полет вдоль побережья Крыма и Кубани.

1нв ан

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