Этот контент был опубликован 5 июня 2019 г. 11:38

Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Командующий суданской армией Абдель Фаттах аль-Бурхан в среду заявил о готовности к проведению диалога с демонстрантами без ограничений.

"Мы в военном совете открыты для проведения переговоров без каких-либо ограничений, в интересах народа мы будем продолжать строить легитимную власть, которая во всех отношениях отражает стремления суданской революции", - заявил в телеобращении командующий армией Судана.

При этом он подчеркнул, что виновные в насильственном разгоне палаточного лагеря должны нести ответственность.

Ранее стало известно, что число погибших в результате разгона палаточного лагеря в столице Судана Хартуме достигло 60 человек.

Утром в понедельник в центр Хартума были введены силы спецназа, перед которыми была поставлена задача разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии.

В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар аль-Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.

1тэ ар

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