Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Командующий суданской армией Абдель Фаттах аль-Бурхан в среду заявил о готовности к проведению диалога с демонстрантами без ограничений.
"Мы в военном совете открыты для проведения переговоров без каких-либо ограничений, в интересах народа мы будем продолжать строить легитимную власть, которая во всех отношениях отражает стремления суданской революции", - заявил в телеобращении командующий армией Судана.
При этом он подчеркнул, что виновные в насильственном разгоне палаточного лагеря должны нести ответственность.
Ранее стало известно, что число погибших в результате разгона палаточного лагеря в столице Судана Хартуме достигло 60 человек.
Утром в понедельник в центр Хартума были введены силы спецназа, перед которыми была поставлена задача разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии.
В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар аль-Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.
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