Этот контент был опубликован 18 декабря 2019 г. 10:53

Анкара. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские военные укрепляют свои позиции на северо-востоке Сирии - в районе границы с Турцией и Ираком и в районах нефтяных месторождений, сообщили турецкие СМИ.

Они отмечают, что на фоне проведения Турцией военной операции "Источник мира" США вывели своих военных с 16 баз и блокпостов в Сирии. После приостановки операции американские военные вернулись на шесть баз.

Как указывает информационное агентство "Анадолу", американские военные в настоящее время дислоцированы на 11 базах и блокпостах в Сирии. Пять из них находятся в провинции Хасеке, четыре - в Дейр-эз-Зоре и два - в Ракке.

В провинции Дейр-эз-Зор военные США строят еще два блокпоста.

По данным агентства, французские военные дислоцированы вместе с военнослужащими армии США на четырех блокпостах в сирийских провинциях Дейр-эз-Зоре, Хасеке и Ракке.

Порядка 200 французских военных дислоцированы в районах, контролируемых курдами из Отрядов народной самообороны (ОНС), которых Анкара причисляет к террористам.

Турецкие СМИ утверждают, что французские военные занимаются подготовкой курдских ополченцев из ОНС.

Турция начала операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии в начале октября этого года с целью создания зоны безопасности, свободной от формирований ОНС. Операция была приостановлена в результате договоренностей Турции с США, а затем с Россией об отводе курдских формирований от границы.

В начале декабря президент США Дональд Трамп заявил, что в Сирии осталась небольшая группа американских военных для борьбы с террористической группировкой ИГИЛ (запрещена в РФ).

Трамп также подчеркнул необходимость контроля над нефтяными месторождениями в Сирии для защиты их от террористов.

По данным американских СМИ, общая численность военных США в Сирии может составить не менее 800 человек, включая 200 солдат, которые находятся на базе Ат-Танф на юге страны.

Между тем, президент Сирии Башар Асад заявил позже в декабре, что в стране находятся тысячи американских военных.

"Если у них несколько сотен американских военных в Сирии, то в то же время у них тысячи, а, может быть, десятки тысяч людей, которые работают в (частных - ИФ) компаниях, и они участвуют в боях внутри Сирии. Поэтому трудно узнать истинное число (американских военных - ИФ), но, скорее всего, их тысячи", - сказал Асад в интервью, которое в понедельник вышло в эфир китайского телеканала "Феникс".

Кроме того, Асад обвинил США в том, что они "крадут нефть" с нефтяных месторождений к востоку от Евфрата и "продают ее Турции".

1ак ав

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