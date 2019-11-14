Этот контент был опубликован 14 ноября 2019 г. 7:51

Токио. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли встретился в Сеуле со своим южнокорейским коллегой Паком Хан Ки, чтобы обсудить ситуацию с региональной безопасностью, сообщает в четверг агентство "Ренхап".

Подобные переговоры между южнокорейскими и американскими военными проводятся ежегодно.

В этот раз одной из тем встречи стал также договор Сеула и Токио об обмене разведданными, из-за ситуации с которым США выражали обеспокоенность.

Ожидается, что позднее стороны опубликуют заявления по итогам встречи.

Сеул летом 2019 года заявил, что желает отказаться от договора по обмену разведданными с Токио. Такое решение было принято на фоне ухудшившихся отношений между двумя странами.

Токио и Сеул заключили 23 ноября 2016 года из-за обеспокоенности в связи с развитием ядерного и ракетного потенциала КНДР. Соглашение продлевается автоматически, если только какая-либо из сторон не уведомит другую о желании расторгнуть договор.

В результате, срок договора истекает 23 ноября 2019 года.

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