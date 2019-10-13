Дубай. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Американские военные препятствуют продвижению правительственных сил Сирии к городу Манбидж на севере страны, сообщают близкие к сирийским курдам СМИ.

По их информации, инцидент произошёл на подступах к западным районам Манбиджа.

Ранее сообщилось, что курдские группировки заключили соглашение с Дамаском о совместных действиях против проводящих операцию на севере Сирии ВС Турции. В частности, в рамках договорённости сирийские военные должны занять позиции в Манбидже.

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