Дубай. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Американские военные препятствуют продвижению правительственных сил Сирии к городу Манбидж на севере страны, сообщают близкие к сирийским курдам СМИ.
По их информации, инцидент произошёл на подступах к западным районам Манбиджа.
Ранее сообщилось, что курдские группировки заключили соглашение с Дамаском о совместных действиях против проводящих операцию на севере Сирии ВС Турции. В частности, в рамках договорённости сирийские военные должны занять позиции в Манбидже.
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