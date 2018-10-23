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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 13:23 23.10.2018 - 13:23

*** США считают, что РФ не будет пытаться напрямую влиять на результаты выборов

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Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Кибернетическое командование США начало первую операцию в киберпространстве, целью которой является противодействие распространению дезинформации с целью вмешательства РФ в выборы, пишет во вторник "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источники.

"Кампания, которая включает в себя ряд миссий, проведенных в последние несколько дней, является первой подобного рода операцией за рубежом, призванной защитить американские выборы, включая ноябрьские промежуточные выборы (в Конгресс - ИФ)", - отмечает издание.

Газета пишет, что мишенью операции США стали, предположительно, сотрудники российских разведслужб.

По данным источников издания, американские специалисты в области защиты безопасности в киберпространстве идентифицировали несколько вызвавших подозрения российских лиц и отследили их деятельность. Источники не уточняют, о каком числе россиян идет речь.

Согласно информации "Нью-Йорк таймс", россиянам были разосланы некие сообщения. При этом не уточняется, было ли это сделано по электронной почте, через чаты или при помощи каких-то других каналов связи.

"Высокопоставленные официальные лица, работающее в сфере обороны заявили, что они не угрожали напрямую этим лицам", - пишет "Нью-Йорк таймс".

"Операции Кибернетического командования США выглядят довольно взвешенно, особенно в сравнении с попытками России использовать все более усовершенствованные и утонченные методы дезинформации, чтобы посеять противоречия в Соединенных Штатах", - отмечает газета.

Кроме того, сотрудники американской разведки пришли к выводам, что Россия вряд ли попытается взломать системы для голосования или напрямую манипулировать результатами выборов в этом году.

"Однако попытки со стороны России повлиять на общественное мнение распространением ложной информации продолжаются, и официальные лица говорят, что эти попытки становятся все более изощренными, нацеленными на определенные категории американских граждан", - отмечает "Нью-Йорк таймс".

По данным источников издания, практически все усилия России по дезинформации направлены на раскол мнений в политических партиях и подготовку почвы к выборам президента 2020 года.

"Некоторые лица из тех, кто стал мишенью для американских киберспециалистов, уже были вовлечены в предыдущие попытки со стороны российского государства распространить дезинформацию в странах Европы и США, включая президентские выборы 2016 года", - подчеркивает "Нью-Йорк таймс".

Также об этой американской кампании известно, что она нацелена как на сотрудников разведки России, так и на "хакерские группы, спонсируемые олигархией".

Кибернетическое командование США начало свою работу в 2009 году преимущественно с целью защиты сетей военного назначения, однако они также разработали наступательные возможности. Сотрудники командования находятся в одной штаб-квартире с Агентством национальной безопасности (АНБ) США, которое занимается сбором электронных данных и защитой электронных коммуникационных сетей госучреждений.

По данным издания, сотрудники АНБ и Кибернетического командования совместно занимались отслеживанием попыток вмешательства из-за рубежа.

Кроме того, по информации газеты, американские специалисты в области кибербезопасности также направлены в страны Европы, чтобы укрепить оборону союзников и партнеров и "противодействовать попыткам России проникнуть в правительственные сети этих стран". В частности, сотрудники этих отрядов размещены на Украине, в Македонии и Черногории.

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