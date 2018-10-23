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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 12:18 23.10.2018 - 12:18

Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Кибернетическое командование США начало первую операцию в киберпространстве, целью которой является противодействие распространению дезинформации с целью вмешательства РФ в выборы, пишет во вторник "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источники.

"Кампания, которая включает в себя ряд миссий, проведенных в последние несколько дней, является первой подобного рода операцией за рубежом, призванной защитить американские выборы, включая ноябрьские промежуточные выборы (в Конгресс - ИФ)", - отмечает издание.

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