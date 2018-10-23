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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 12:35 23.10.2018 - 12:35

Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Кибернетическое командование США начало первую операцию в киберпространстве, целью которой является противодействие распространению дезинформации с целью вмешательства РФ в выборы, пишет во вторник "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источники.

"Кампания, которая включает в себя ряд миссий, проведенных в последние несколько дней, является первой подобного рода операцией за рубежом, призванной защитить американские выборы, включая ноябрьские промежуточные выборы (в Конгресс - ИФ)", - отмечает издание.

Газета пишет, что мишенью операции США стали, предположительно, сотрудники российских разведслужб.

По данным источников издания, американские специалисты в области защиты безопасности в киберпространстве идентифицировали несколько вызвавших подозрения российских лиц и отследили их деятельность. Источники не уточняют, о каком числе россиян идет речь.

Согласно информации "Нью-Йорк таймс", россиянам были разосланы некие сообщения. При этом не уточняется, было ли это сделано по электронной почте, через чаты или при помощи каких-то других каналов связи.

"Высокопоставленные официальные лица, работающее в сфере обороны заявили, что они не угрожали напрямую этим лицам", - пишет "Нью-Йорк таймс".

"Операции Кибернетического командования США выглядят довольно взвешенно, особенно в сравнении с попытками России использовать все более усовершенствованные и утонченные методы дезинформации, чтобы посеять противоречия в Соединенных Штатах", - отмечает газета.

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