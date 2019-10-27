Этот контент был опубликован 27 октября 2019 г. 15:26

Вашингтон. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Никто из участвовавших в операции в Сирии по ликвидации лидера группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади американских военных, не пострадал, сообщил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

"Множество его (аль-Багдади - ИФ) людей погибли, у нас потерь нет", - сказал он журналистам в Белом доме". Трамп добавил, что ранения получила только армейская собака, преследовавшая аль-Багдади.

"Это прекрасная и очень талантливая собака. Она была ранена, однако ее удалось вывезти (на лечение после завершения операции - ИФ)", - рассказал президент.

Он пояснил, что военные высадились в Сирии с восьми вертолетов, быстро подавили огневые точки террористов и проникли в комплекс зданий, где прятался аль-Багдади. При этом вход в здание был заминировал бойцами ИГ, и поэтому бойцам морской пехоты пришлось искать другие способы проникнуть вовнутрь.

Трамп отметил, что наиболее опасной частью операции был полет к месту ее проведения, а затем - возвращение на базу, потому что в ряде районов по вертолетам могли открыть огонь экстремисты.

"Нам пришлось лететь на большой скорости и очень низко", - добавил президент США.

По его словам, он получал информацию о происходящем от военных фактически в прямом эфире. "Это было так, словно мы смотрели кино", - сказал он.

1во аг

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