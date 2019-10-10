Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 2:54

Вашингтон. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Американские военные взяли под собственную охрану несколько десятков террористов "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ), в том числе двух человек из британской ячейки организации, известной как "Битлз", обвиняемых в причастности к казням американских и западных заложников боевиками группировки, сообщает The Washington Post.

По словам одного высокопоставленного американского чиновника, боевики Александа Котей и Эль Шафи Эльшейх из "Битлз" были задержаны с целью предания их суду в США.

Он отметил, что двое мужчин были доставлены в Ирак.

Другие должностные лица также подтвердили, что рассматривалась возможность их доставки в Ирак. Однако неясно, произошло это или их увезли куда-то еще.

Как заявил изданию один осведомленный источник, генеральный прокурор США Уильям Барр попросил президента США Дональда Трампа сделать задержание двух палачей из "Битлз" "приоритетом", чтобы они могли быть в конечном итоге привлечены к ответственности в США. По его словам, президент "немедленно согласился".

Отмечается, что США взяло под собственную охрану примерно 40 человек. Все они считаются важными фигурами в ИГ. Данное решение призвано предотвратить их побег или освобождение из лагерей в Сирии, где они находились под охраной курдских сил. Сейчас курды стягивают охрану с этих объектов, чтобы противостоять разворачивающемуся турецкому нападению.

"Мы выводим некоторых из самых опасных боевиков ИГ", - сказал президент Трамп в Белом доме в среду.

"Мы забираем их и помещаем в разные места, где это безопасно. (...) У нас есть определенное количество боевиков ИГ, которые особенно плохи, и мы хотим убедиться, что они не сбегут", - добавил он.

Ранее в среду ВС Турции приступили к операции в приграничных районах на северо-востоке Сирии. Ее главная цель - очистить эту территорию от бойцов курдских военизированных формирований.

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