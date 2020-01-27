Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 19:23

*** Он не был сбит

Вашингтон. 27 января. ИНТЕРФАКС - Американский военный самолет действительно разился в Афганистане, признаков того, что его сбили, нет, заявил в понедельник представитель американского контингента в этой стране Сонни Леджетт.

"Самолет Bombardier E-11A разбился сегодня в афганской провинции Газни. Причина крушения пока не установлена, однако признаков того, что самолет был сбит, нет", - написал он в своем твиттере.

"Утверждения талибов о том что помимо этого мог рухнуть еще один самолет, неверны", - добавил он.

Ранее телеканал Fox News сообщил со ссылкой на источник, что на борту этого самолета находились до пяти человек.

Ранее СМИ со ссылкой на заявление представителя движения "Талибан" (запрещено в РФ) сообщили, что группировка взяла на себя ответственность за сбитый американский военный самолет в небе над провинцией Газни. Талибы утверждают, что это привело к гибели "многочисленных" военнослужащих США.

Затем СМИ сообщили, что представитель "Талибан" только сообщил о крушении американского самолета и не утверждал, что летательный аппарат был сбит.

При этом местный журналист, находящийся близ места крушения, сообщил Associated Press, что видел обгоревшие обломки самолета и тела двух человек.

В соцсетях публикуют видео, на которых видны обломки самолета Bombardier E-11A, используемого американской армией. Пользователи соцсетей заверяют, что речь идет именно о разбившемся в понедельник летательном аппарате.

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