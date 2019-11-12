Этот контент был опубликован 12 ноября 2019 г. 14:09

Дубай. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Майлз Каммингс встретился на северо-востоке Сирии с командованием курдско-арабской коалиции Сирийские демократические силы (СДС), сообщило во вторник сирийское информационное агентство NPA.

По его данным, встреча Каммингса и сопровождающих его американских офицеров с представителями СДС состоялась на военной базе "Касака" между городами Тель-Тамр и Хасеке.

Представитель коалиции и официальные представители СДС Мустафа Бали и Кено Габриэль провели на базе пресс-конференцию.

В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, северо-восточные районы страны должны занять подразделения сирийской армии, а формирования СДС, основу которых составляют объявленными Анкарой террористами курдские ополченцы, должны отойти на несколько десятков километров от границы с Турцией.

США, которые оказывали поддержку СДС, в октябре объявили о выводе своих военных из районов к востоку от реки Евфрат, однако затем передумали и решили сохранить там военный контингент для охраны нефтяных месторождений.

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