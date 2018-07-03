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Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 7:25 03.07.2018 - 07:25

Гонконг. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Для того, чтобы эвакуировать найденных в пещере Таиланда детей их необходимо научить подводному плаванию и обеспечить продовольствием и медикаментами, поскольку процесс их подъема на поверхность может затянуться, сообщил журналистам на месте событий представитель армии Таиланда.

"Мы готовимся к тому, чтобы оставить детям дополнительное продовольствие, запасов которого должно хватить как минимум на четыре месяца, а также научить всю группу из 13 человек подводному плаванию, продолжая откачивать воду", - цитируют армейского представителя СМИ.

Ранее заблокированным в пещере детям уже доставили высококалорийный гель и парацетамол.

Как сообщалось, британским спасателям, принимавшим участие в операции, удалось обнаружить школьную футбольную команду, которая пропала в пещере в Таиланде около десяти дней назад, все дети и их тренер живы.

В то же время, по поступающим сообщениям СМИ, все найденные слишком истощены, чтобы передвигаться самостоятельно.

Группа из 12 мальчиков, возрастом от 11 до 16 лет, и их тренер в субботу, 23 июня, отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Однако из-за ливней вход в пещеру оказался затоплен, и юные футболисты вместе с тренером оказались заблокированы в ней.

1гк бе

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