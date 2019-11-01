Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 10:25

(расширенная версия, добавлены подробности о патрулировании)

Стамбул. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Турецкие и российские военные в пятницу приступили к совместному патрулированию на севере Сирии, сообщают турецкий телеканал TRT World.

"Турецкие и российские силы начали совместное патрулирование на северо-востоке Сирии", - говорится в сообщении телеканала.

Турецкие СМИ отмечают, что цель патрулирования на данный момент - убедиться, что от границы отведены силы курдских военизированных формирований. Также военные займутся сбором разведданных и разминированием.

Договоренность о совместном патрулировании была достигнута в ходе переговоров лидеров двух стран в Сочи.

Телеканал также публикует кадры с места патрулирования. На них видно, как по дороге следует колона бронетехники.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что военные Турции и РФ начнут патрулирование на севере Сирии первоначально на глубину 7 километров.

В минувший вторник глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявлял, что Турция и РФ посредством совместных патрулей проверят, действительно ли курдские военизированные формирования покинули в отведенные им сроки зону безопасности на северо-востоке Сирии.

В Сочи по итогам многочасовых переговоров 22 октября президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации в Сирии был озвучен 150-часовой срок отвода курдских отрядов из этой зоны.

В меморандуме, подписанном по итогам переговоров, в частности, отмечалось, что стороны "будут содействовать выводу подразделений КОС (курдские освободительные силы) и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года". "С этого момента начинается совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы", - следовало из меморандума.

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