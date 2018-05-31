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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 15:55 31.05.2018 - 15:55

Таллин. 31 мая. ИНТЕРФАКС - В Швеции в четверг финишировали крупные военные учения AFX18, часть из которых проходила в Эстонии.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны Эстонии, на авиабазе Эмари (Emari) в Эстонии базировались восемь шведских истребителей Saab Jas 39 Gripen и около полутора сотен летчиков и обслуживающего персонала.

Самолеты взлетали в Эмари, а отрабатывали ведение воздушных боев в Швеции. При этом в воздушном пространстве Эстонии они тренировались в бреющих полетах и выполнении прочих упражнений.

"Все прошло великолепно, запрограммированные упражнения и тренировки выполнены. Хочу поблагодарить эстонских военнослужащих за отличное сотрудничество, которое позволило добиться таких результатов", - сказал глава шведского контингента в Эстонии подполковник Андерс Вендель (Anders Wendel).

Столь многочисленный контингент не входящей в НАТО Швеции был на авиабазе члена НАТО Эстонии впервые.

Полеты совершались ежедневно. Saab Jas 39 Gripen взлетали в Эстонии и изображали противников для базирующихся в Швеции самолетов.

В учениях AFX18 принимали участие около 3,5 тыс. военнослужащих Швеции из всех родов войск. Из иностранных государств, кроме Эстонии, были также представлены Финляндия, Франция и Испания.

Ри де

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