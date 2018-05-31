Военные учения AFX18, часть из которых проходила в Эстонии, завершились в Швеции
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Таллин. 31 мая. ИНТЕРФАКС - В Швеции в четверг финишировали крупные военные учения AFX18, часть из которых проходила в Эстонии.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны Эстонии, на авиабазе Эмари (Emari) в Эстонии базировались восемь шведских истребителей Saab Jas 39 Gripen и около полутора сотен летчиков и обслуживающего персонала.
Самолеты взлетали в Эмари, а отрабатывали ведение воздушных боев в Швеции. При этом в воздушном пространстве Эстонии они тренировались в бреющих полетах и выполнении прочих упражнений.
"Все прошло великолепно, запрограммированные упражнения и тренировки выполнены. Хочу поблагодарить эстонских военнослужащих за отличное сотрудничество, которое позволило добиться таких результатов", - сказал глава шведского контингента в Эстонии подполковник Андерс Вендель (Anders Wendel).
Столь многочисленный контингент не входящей в НАТО Швеции был на авиабазе члена НАТО Эстонии впервые.
Полеты совершались ежедневно. Saab Jas 39 Gripen взлетали в Эстонии и изображали противников для базирующихся в Швеции самолетов.
В учениях AFX18 принимали участие около 3,5 тыс. военнослужащих Швеции из всех родов войск. Из иностранных государств, кроме Эстонии, были также представлены Финляндия, Франция и Испания.
Ри де
Интерфакс