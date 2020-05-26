Этот контент был опубликован 26 мая 2020 г. 3:11

Пекин. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Китайские военные, дислоцированные в Гонконге, готовы к защите суверенитета и безопасности города и страны в целом, заявил командующий войсками гонконгского гарнизона Чэнь Даосян.

"Офицеры и солдаты гарнизона полны решимости и уверенны в своей способности защитить национальный суверенитет, безопасность и интересы развития, а также поддерживают долгосрочное процветание и стабильность Гонконга", - сказал он журналистам.

Военачальник, являющийся депутатом сессии ВСНП, отметил, что весь гонконгский гарнизон "решительно поддерживает" рассматриваемый на проходящем форуме законопроект об обеспечении национальной безопасности Гонконга.

Как сообщалось, на минувшей неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".

Это вызвало новую волну протестных акций в Гонконге, которые прекратились в конце прошлого года после начала распространения коронавируса. Городская полиция заявила, что в воскресенье арестовала более 180 участников несанкционированных шествий и митингов, применив для их разгона спецсредства.

В связи с новой волной беспорядков секретарь городской администрации по вопросам безопасности Джон Ли предупредил, что в Гонконге учащаются случаи терроризма.

"Терроризм растет в городе, и деятельность, которая наносит ущерб национальной безопасности, такая, как выступления за так называемую "независимость Гонконга", становится все более неуправляемой", - говорится в заявлении секретаря.

В нем отмечается, что "закон о безопасности Гонконга необходим для обеспечения процветания и стабильности" города.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен пригрозил Китаю санкциями если Пекин предпримет меры по "захвату" Гонконга, используя новый закон.

Китай в ответ сделал США представление, о чем заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Дипломат напомнил, что Гонконг является часть территории Китая и подчеркнул, что США не имеют права вмешиваться в его внутренние дела.

"Китай даст решительный отпор и предпримет контрмеры, если Соединенные Штаты продолжат наносить вред интересам Китая", - подернул представитель МИД КНР.

1гк гс

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