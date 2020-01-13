Этот контент был опубликован 13 января 2020 г. 22:00

Брюссель. 14 января. ИНТЕРФАКС - Двухдневная сессия Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов откроется во вторник в Брюсселе в штаб-квартире Североатлантического альянса.

Заседания пройдут под руководством председателя Военного комитета главного маршала авиации Стюарта Пича, которому будут ассистировать верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR) генерал Тод Уолтерс и верховный главнокомандующий по трансформации альянса (SACT) генерал Андре Ланата, сказано в коммюнике пресс-службы организации.

В документе сообщается, что начальники генштабов обсудят итоги саммита НАТО в Лондоне, состоявшегося в декабре прошлого года.

Двухдневная встреча будет посвящена вопросам сдерживания и обороны НАТО, включая концепцию сдерживания и обороны для евроатлантического региона, содействию зоне ответственности SACEUR и операциям и миссиям НАТО.

Также предусмотрено внеочередное заседание начальников генштабов с коллегой из Грузии - страны-партнера альянса.

Программа встречи начнется с совместного совещания начальников генштабов с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Следующее заседание, как отмечается в сообщении пресс-службы НАТО, позволит "закрепить стратегический контекст утреннего совещания".

Затем начальники генштабов займутся текущими оперативными обязательствами, формированием сил и будущими потребностями.

Они также соберутся на специальное заседание с партнерами по миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка", миссии альянса в Ираке и миссии сил для Косово (KFOR).

"Вторая половина дня будет посвящена концепции сдерживания и обороны для евроатлантического региона и рамочной концепции НАТО о боеспособности. Обе эти концепции вытекают из стратегии альянса, которая определяет военные приоритеты НАТО и ее подход к текущим и будущим угрозам", - отмечается в сообщении организации.

Совещания 15 января военачальники стран НАТО начнут с обсуждения ситуации на южном фланге альянса и проанализируют проводящуюся работу по укреплению сотрудничества с партнерами и организациями, имеющими общие интересы в регионе, такими как Африканский союз, Европейский союз и ООН.

Следующее заседание будет сосредоточено на содействии зоне ответственности SACEUR.

А в ходе финального совещания с Грузией начальники генштабов будут проинформированы о нынешней ситуации с безопасностью и последних событиях в стране. Они также обсудят будущее сотрудничество с Тбилиси.

Высшая военная инстанция НАТО - Военный комитет на уровне начальников генштабов - собирается каждый год дважды в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и один раз - в государстве-члене альянса, чтобы проанализировать операции и миссии НАТО и дать Североатлантическому совету военные рекомендации относительно совершенствования способностей организации отвечать на вызовы безопасности в мире, объясняют в Брюсселе.

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