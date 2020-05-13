Этот контент был опубликован 13 мая 2020 г. 23:00

Брюссель. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Высшая военная инстанция Североатлантического альянса - Военный комитет НАТО - проведет в четверг совещание на уровне начальников генеральных штабов в режиме телеконференции.

"Председатель Военного комитета НАТО главный маршал авиации Стюарт Пич будет возглавлять совещание при поддержке верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Тода Уолтерса и верховного главнокомандующего по трансформации генерала Андре Ланата", - сообщила в своем коммюнике пресс-служба штаб-квартиры альянса в Брюсселе.

В документе отмечается, что начальники генштабов стран НАТО впервые будут совещаться в подобном режиме.

"Начальники генштабов, конечно, обсудят нынешний всемирный кризис, вызванный COVID-19, и его последствия для деятельности альянса, а также поддержку НАТО в усилиях по ответу на этот кризис", - отмечают в штаб-квартире Североатлантического альянса.

Повестка дня начнется с совещания начальников генштабов с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который проинформирует военачальников о политических итогах совещаний министров иностранных дел и министров обороны, состоявшихся в апреле. Далее пройдет обсуждение мер по реализации решений, принятых на министерских совещаниях.

Затем начальники генштабов сосредоточат внимание на операционных задачах НАТО, особенно на миссиях альянса в Афганистане и в Ираке.

В коммюнике пресс-службы напоминается, что в начале года "прогресс, достигнутый на межафганских переговорах", привел альянс к решению сократить до 12 тыс. военных свое присутствие в Афганистане в рамках миссии "Решительная поддержка". Тем не менее, НАТО при содействии афганского правительства продолжает свою деятельность по обучению и консультированию сил безопасности Афганистана.

Ожидается, что начальники генштабов обсудят "необходимость сохранения достижений последних 19 лет" и возможной будущей поддержки Афганистана в том, что касается борьбы против терроризма, укрепления стабильности страны и усиления ее региональных партнерских связей.

На следующей сессии телеконференции натовские военачальники будут проинформированы о ходе работы над концепцией сдерживания и обороны для евроатлантической зоны и рамочной концепцией НАТО по ведению боевых действий.

"Эти две взаимодополняющие политики закрепляют военные приоритеты НАТО и определяют последовательный подход к нынешним и будущим угрозам", - объясняют в альянсе.

Последняя сессия рабочего дня совещания начальников генштабов будет посвящена роли НАТО в реакции на кризис COVID-19 и возможностям больше помогать странам-союзницам, государствам-партнерам и тем странам, которые в этом нуждаются, сообщается в коммюнике штаб-квартиры организации.

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