Этот контент был опубликован 3 мая 2020 г. 4:23

Мадрид. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Военный самолет ВВС Боливии потерпел крушение, погибли два члена экипажа и четыре гражданина Испании, которых собирались репатриировать в связи со вспышкой коронавируса, сообщили Военно-воздушные силы страны.

Авария с самолетом Beechcraft Baron B-55 произошла днем 2 мая недалеко от города Тринидад, откуда пассажиров доставляли в более крупный транспортный узел Санта-Крус, говорится в сообщении.

По предварительным данным, экипаж сообщил о намерении вернуться в аэропорт Тринидада через 12 минут после взлета из-за отказа двигателя. Затем связь с самолетом была потеряна.

Боливийские власти создали группу для расследования причин авиакатастрофы и представления отчета об инциденте в течение восьми дней, говорится в сообщении.

1вз тг

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