Военный самолет США доставил в Хельсинки, где пройдет саммит РФ-США, груз для американской делегации - СМИ
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Хельсинки. 5 июля. ИНТЕРФАКС - В Финляндии в столичном аэропорту Вантаа (Vantaa) в четверг во второй половине дня приземлился большой транспортный самолет с опознавательными знаками ВВС США.
Как сообщают СМИ Финляндии, предположительно он доставил необходимые вещи, технику и оборудование для делегации США, участвующей во встрече 16 июля президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.
Находившийся в самолете груз был размещен в машины финской компании, разгрузка велась сотрудниками служб безопасности США. В аэропорту находилась и машина посольства США.
Руководитель разгрузочных работ отказался комментировать происходившее.
Грузовики в сопровождении полиции направились к отелю St.Georg в центре Хельсинки. Движение по маршруту от аэропорта до гостиницы было перекрыто полицией.
Согласно данным портала телерадиовещания Yle, делегация США прибудет в будущую субботу.
Встреча президентов России и США пройдет 16 июля.
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Интерфакс