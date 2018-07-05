Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 17:12 05.07.2018 - 17:12

Хельсинки. 5 июля. ИНТЕРФАКС - В Финляндии в столичном аэропорту Вантаа (Vantaa) в четверг во второй половине дня приземлился большой транспортный самолет с опознавательными знаками ВВС США.

Как сообщают СМИ Финляндии, предположительно он доставил необходимые вещи, технику и оборудование для делегации США, участвующей во встрече 16 июля президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

Находившийся в самолете груз был размещен в машины финской компании, разгрузка велась сотрудниками служб безопасности США. В аэропорту находилась и машина посольства США.

Руководитель разгрузочных работ отказался комментировать происходившее.

Грузовики в сопровождении полиции направились к отелю St.Georg в центре Хельсинки. Движение по маршруту от аэропорта до гостиницы было перекрыто полицией.

Согласно данным портала телерадиовещания Yle, делегация США прибудет в будущую субботу.

Встреча президентов России и США пройдет 16 июля.

об

Neuer Inhalt Horizontal Line