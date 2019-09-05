Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 21:44

Лондон. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в четверг совершил многочасовой полет у побережья Сирии и Ливана, вблизи которых ранее на этой неделе перестал передавать свои координаты в системе AIS иранский нефтяной танкер Adrian Darya 1, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский морской разведчик в течение нескольких часов вел наблюдение за районами Восточного Средиземноморья вдоль морских границ Сирии и Ливана. Полет осуществлялся на высоте всего около шести тысяч метров.

Накануне у морских границ Сирии и Ливана также в течение нескольких часов курсировал самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135U.

Согласно последним спутниковым данным, иранский танкер Adrian Darya 1 (бывший Grace 1), на борту которого находится 2,1 млн. тонн сырой нефти и который хотят задержать Соединенные Штаты, находится за пределами 12 мильной морской границы Сирии и в 30-50 км от сирийского порта Тартус.

По мнению западных наблюдателей, на танкере могли отключить систему автоматической идентификационной системы AIS для сокрытия перекачки нефти на другое судно в международных водах вблизи Сирии. В настоящее время в Тартусе и вблизи него находятся сразу несколько меньших по размеру танкеров.

Как сообщалось, до отключения передатчика AIS в среду иранский танкер Adrian Darya 1 маневрировал вблизи Сирии, но ее морскую границу не пересекал.

В минувшую пятницу госсекретарь США Майк Помпео заявил, что иранский танкер Adrian Darya 1 направляется в сирийский порт, несмотря на обещание Тегерана не делать этого. "У нас есть информация из достоверных источников, что танкер следует в Тартус (Сирия). Я надеюсь, что он изменит курс. Верить Зарифу (главе МИД Ирана - ИФ) было большой ошибкой", - написал Помпео в микроблоге Twitter.

Танкер задержали в Гибралтаре в июле по подозрению в поставках нефти в Сирию в нарушение санкций ЕС. Затем его отпустили, когда Тегеран письменно пообещал, что нефть с этого судна не будет доставлена в Сирию.

Перед тем, как уйти в плавание, судно было переименовано в Adrian Darya. Оно простояло в Гибралтаре 46 дней. США направили Гибралтару запрос на задержание танкера в рамках американских санкций против Ирана, однако власти Гибралтара отклонили запрос, поскольку санкции США в данном случае не применяются странами ЕС.

В минувшую субботу Минфин США объявил, что вводит санкции против Adrian Darya 1 и его капитана. Ранее Соединенные Штаты предупредили страны Средиземноморья, что помощь иранскому танкеру, освобожденному Гибралтаром, будет расцениваться Вашингтоном как поддержка террористической организации.

1нв бп

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