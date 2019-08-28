Этот контент был опубликован 28 августа 2019 г. 23:04

Лондон. 29 августа. ИНТЕРФАКС - В рамках реализации международного Договора по открытому небу самолет ВВС Швеции Saab-340B с инспекторами из США, Канады и Норвегии в среду совершил восьмичасовой наблюдательный полет над территорией России, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Маршрут полета самолета, вылетевшего с подмосковного аэродрома Кубинка, пролегал над районами Московской, Тульской, Липецкой, Калужской и Рязанской областей.

В понедельник официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда" сообщила, что в рамках Договора по открытому небу в конце августа самолет шведских ВВС с наблюдателями из США, Канады и Норвегии выполнит инспекционный полет над территорией России.

"В период с 26 по 30 августа в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Норвегии, Канады и США выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на шведском самолете наблюдения СААБ-340 с аэродрома Кубинка", - говорилось в публикации со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.

1нв тг

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