Этот контент был опубликован 13 мая 2019 г. 19:50

Дубай. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Военный совет Судана достиг соглашения с представителями оппозиции о структуре временного правительства страны, сообщают западные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря совета Шамса ад-Дина аль-Кабаши.

"Мы обсудили структуру временного правительства и пришли к полному согласию по этому вопросу", - заявил он.

В то же время сторонам еще предстоит определиться со сроками переходного периода, отметил он.

"Завтра мы продолжим переговоры", - сказал он, подчеркнув, что на переговорах во вторник будет затронут вопрос о сроках функционирования будущего временного правительства.

Ранее в понедельник сообщалось, что участники акций протеста в Судане возобновили переговоры с военным советом, взявшим на себя управление страной, и после недельного перерыва состоялась первая встреча сторон.

Между тем, протестующие продолжают призывать суданцев к новым демонстрациям, чтобы заставить военных уступить власть гражданским лицам.

В конце апреля альянс "За свободу и перемены" передал военным Судана свои предложения о совместном управлении страной военным советом и гражданской оппозицией. Военные сделали ряд оговорок по этому вопросу, и переговоры зашли в тупик.

11 апреля министр обороны Судана Авад ибн Ауф объявил об аресте президента Омара Башира, руководившего страной с 1989 года. После отстранения от власти О.Башира в Судане сформирован военный совет, который будет руководить страной в ближайшие два года, пока идет формирование нового правительства.

1бф аю

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