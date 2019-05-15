Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 4:08

Лондон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - В результате переговоров военного совета Судана и лидеров оппозиционного объединения "Силы за свободу и перемены" удалось достичь соглашения о трехлетнем переходном периоде, сообщил представитель военного руководства.

"Мы договорились о переходном периоде сроком на три года", - заявил журналистам член военного совета генерал-лейтенант Яссер аль-Атта после переговоров.

Он отметил, что договоренности включают в себя создание нового органа власти - суверенного совета.

"Мы клянемся нашему народу, что соглашение будет полностью завершено в течение 24 часов таким образом, чтобы оно отвечало чаяниям народа", - сказал генерал.

После подписания соглашения о формировании суверенного совета, который придет на смену военному совету, будет создано переходное мирное правительство для решения повседневных вопросов страны. Оно также будет готовить первые после военного переворота выборы, которые должны будут состояться по окончании переходного периода.

По словам генерала, задачей первых шести месяцев переходного периода будет прекращение военных действий по всей стране, для чего планируется подписать мирные соглашения со всеми противоборствующими группировками.

В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар аль-Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.

1гк тг

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