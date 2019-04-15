Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 12:21

Лондон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Военный совет Судана утвердил кандидатуру генерал-полковника Хашема Мутталеба Ахмеда Бабакра на посту главы генерального штаба армии, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на заявление совета.

Его заместителем стал генерал-полковник Мухаммед Отман аль-Хуссейн.

На прошлой неделе в Судане военное командование отстранило от власти президента Омара аль-Башира, сформировав временный военный совет, председателем которого стал Авад ибн Ауф.

Тем не менее, вскоре А.ибн Ауф объявил о решении покинуть пост главы временного военного совета. Своим преемником он назначил начальника генштаба ВС Судана генерала Абельфаттаха аль-Бурхана: последний после этого назначения ушел из генштаба.

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