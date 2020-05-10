Этот контент был опубликован 10 мая 2020 г. 18:48

Париж. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Председатель регионального совета Иль-де-Франс (Парижского региона) Валери Пекресс накануне объявленного на 11 мая начала смягчения ограничений, введенных во Франции в связи с эпидемией коронавируса, призвала к сознательности и дисциплине.

"Нам не избежать возобновления изоляции, если не будут соблюдаться правила. Нужно проявлять гражданскую сознательность и самодисциплину еще в течение недель. Возврат к нормальной жизни - это будет не завтра", - заявила глава наиболее плотно населенного региона Франции в воскресенье в интервью группе французских СМИ.

Накануне запланированного правительством начала выхода страны из режима изоляции за минувшие сутки во Франции зарегистрировано очередное снижение смертей среди зараженных COVID-19, а также отмечено продолжение тенденции уменьшения числа госпитализированных больных с коронавирусом и пациентов в реанимационных отделениях.

Согласно воскресному коммюнике Генеральной дирекции министерства здравоохранения, за сутки умерли 70 инфицированных COVID-19 (80 днем раньше), общий итог летальных исходов с начала эпидемии достиг 26380.

Остаются госпитализированными в стране 22569 зараженных COVID-19, это на 45 койко-мест меньше, чем в субботу.

В реанимационных палатах размещены в тяжелом состоянии 2776 пациентов, на 36 меньше, чем днем раньше.

За время эпидемии в больницах вылечены 56217 человек.

В целом в стране выявлено 139063 случая заражения COVID-19.

1ов ВВ

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