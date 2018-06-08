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Рим. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в пятницу заявил, что поддерживает заявление президента США о необходимости возвращении России в G8, так как такая ситуация будет в интересах всех в мире.

"Я согласен с президентом Дональдом Трампом: Россия должна вернуться в G8. Это в интересах всех", написал Дж.Конте в Twitter.

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Интерфакс