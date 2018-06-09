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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 23:57 09.06.2018 - 23:57

Вашингтон. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Присоединение России к G7 будет возможно лишь после того, как будут выполнены Минские договоренности, заявил в воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Все очень просто. До 2014 года мы работали в формате G8. Затем было принято коллективное решение перейти к формату G7 и какое-то время работать без России", - сказал он на пресс-конференции в Канаде.

Французский президент напомнил, что такое решение было продиктовано ситуацией на Украине, а возвращение к формату G8 было решено увязать с выполнением Минских договоренностей.

"Поэтому, на мой взгляд, пока эти соглашения не будут выполнены не было бы правильным и последовательным пригласить сюда Россию", - добавил он.

В то же время, президент выразил надежду на продвижение вперед в вопросе урегулирования украинского кризиса. "И я хотел бы, чтобы в следующем году саммит (G7) в Биаррице прошел уже с Россией", - заявил Э.Макрон.

По его словам, в этом случае "все в руках России".

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