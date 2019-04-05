Этот контент был опубликован 5 апреля 2019 г. 18:47

Берлин. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Членство Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ) нужно восстановить, хотя решение должны принимать сами страны-участники этого объединения, считает заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"К сожалению, членство Сирии в ЛАГ приостановлено. Мы считаем это неправильным. Возвращение Сирии в семью арабских стран было бы полезным продуктивным шагом в том числе в целях нормализации социально-экономических связей между Сирией и другими странами", - сказал С.Вершинин в пятницу журналистам в Берлине.

Он напомнил, что Сирия - одна из стран-основателей ЛАГ.

По словам С.Вершинина, в вопросе возврата страны в ЛАГ есть продвижение и "были достаточно серьезные шаги в пользу восстановления нормализации контактов и связей с Сирией".

"Мы такие контакты приветствуем. Это движение в хорошую сторону. Но дело за самими странами", - сказал он.

1тф ав

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