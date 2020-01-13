Этот контент был опубликован 13 января 2020 г. 8:35

Берлин. 13 января. ИНТЕРФАКС - Для нормализации ситуации вокруг Ирана, первым делом, необходимо, чтобы Тегеран снова в полном объеме соблюдал условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Важнейшим вкладом в снижении напряженности было бы, если Иран снова придерживался бы обязательств по ядерному соглашению", - написал министр в Twitter.

"Страх соседей (Ирана - ИФ) довольно-таки значительно повышает риск эскалации. Мы (ФРГ - ИФ) вновь и вновь разъясняем это для Ирана", - добавил он.

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников подписали СВПД, однако в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении экономических санкций против Тегерана. В связи с этим Иран провел поэтапное сокращение своих обязательств по СВПД.

В январе Иран объявил о пятом, финальном шаге по отходу от договоренностей по СВПД. "Иран окончательно откажется от ограничений по ядерной сделке, прежде всего касающихся числа центрифуг. Таким образом, иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части производства, включая мощности по обогащению, процентное соотношение и количество обогащенного урана, а также исследования в этой области и дальнейшее развитие программы", - говорилось в распространенном заявлении правительства страны.

При этом отмечалось, что Иран продолжит свое сотрудничество с МАГАТЭ и вернется к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны будут сняты и учет интересов Ирана будет гарантирован.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявили об общей заинтересованности сохранить режим ядерного нераспространения и следить за тем, чтобы Иран никогда не создал ядерное оружие.

"Совместный всеобъемлющий план действий играет в этом ключевую роль", - говорилось в совместном заявлении глав государств и правительств "евротройки" - Великобритании, Германии и Франции, распространенном в воскресенье Елисейским дворцом.

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