Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 11:47

Брюссель. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг положительно оценил шаг России, возвратившей Украине военные корабли, задержанные в Керченском проливе.

"Я приветствую возвращение украинских кораблей, это Россия должна была сделать уже давно", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в преддверие встречи глав МИД стран-участниц НАТО.

"Это также может помочь определенному прогрессу в выполнении условий минских соглашений и окажет содействие усилиям, предпринимаемым в рамках нормандского формата для устойчивого прогресса в поиске урегулирования кризиса на Украине", - отметил Столтенберг.

Накануне состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины, которые в ноябре 2018 года "нарушили границу РФ в ходе преднамеренной провокации Киева в районе Керченского пролива и были задержаны российскими правоохранительными органами", сообщали в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Указанные корабли являются вещественными доказательствами в продолжающемся в России уголовном процессе о незаконном пересечении нашей границы. Их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей, и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется", - сказали в МИД РФ.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

В ФСБ РФ характеризовали инцидент как провокацию. Российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

В России находившимся на судах 24 украинцам, включая двух сотрудников СБУ, было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

1ар ан

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