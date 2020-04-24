Этот контент был опубликован 24 апреля 2020 г. 18:27

Чикаго. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Американский авиастроительный концерн Boeing Co., как ожидается, отложит возвращение в эксплуатацию самолетов 737 MAX по крайней мере до конца лета или начала осени, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников издания, компании, скорее всего, не удастся получить разрешение регуляторов на возобновление полетов раньше августа, а может быть, даже и позже. Boeing рассчитывал вернуть самолеты в строй в середине 2020 года.

Эксперты Федерального управления гражданской авиации (FAA) продолжают анализировать последние выявленные проблемы в программном обеспечении лайнеров 737 MAX, которые были устранены Boeing, сообщил WSJ правительственный чиновник США. При этом газета отмечает, что работа регуляторов затягивается из-за ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Полеты самолетов Boeing 737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

В прошлом месяце Boeing сообщил, что приостановит выплату дивидендов на неопределенный срок, а также примет ряд других мер, чтобы поддержать свой баланс в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В частности, авиаконцерн привлек кредит в размере $13,8 млрд.

Boeing планирует опубликовать отчетность за первый квартал 29 апреля. Акции компании дешевеют на 5,1% на торгах в пятницу. С начала года капитализация Boeing сократилась почти на 60%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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