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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 20:49 22.10.2018 - 20:49

Дубай. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Силы возглавляемой США коалиции в Сирии в понедельник нанесли удар по мечети, которую боевики "Исламского государства" (ИГ, группировка, запрещенная в РФ) использовали как командный пункт, говорится в коммюнике, распространенном коалицией.

"Это второй удар менее чем за неделю по мечети, которую ИГ использовало в качестве боевой позиции", - отмечается в документе.

"ИГ проявляет безрассудство и использует находящиеся под защитой объекты для атак на отряды Сирийских демократических сил и силы коалиции. ИГ продолжает нарушать законы ведения боевых действий и использует места религиозного поклонения", - подчеркивается в коммюнике.

1ар ан

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