Возглавляемая США коалиция в Сирии нанесла удар по мечети, которую в военных целях использовали боевики ИГ
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Дубай. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Силы возглавляемой США коалиции в Сирии в понедельник нанесли удар по мечети, которую боевики "Исламского государства" (ИГ, группировка, запрещенная в РФ) использовали как командный пункт, говорится в коммюнике, распространенном коалицией.
"Это второй удар менее чем за неделю по мечети, которую ИГ использовало в качестве боевой позиции", - отмечается в документе.
"ИГ проявляет безрассудство и использует находящиеся под защитой объекты для атак на отряды Сирийских демократических сил и силы коалиции. ИГ продолжает нарушать законы ведения боевых действий и использует места религиозного поклонения", - подчеркивается в коммюнике.
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Интерфакс