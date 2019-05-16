Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 14:39

Брюссель. 16 мая. ИНТЕРФАКС - После спонтанно объявленной в четверг забастовки авиадиспетчеров бельгийской службы воздушного контроля Skeyes нарушенное авиасообщение постепенно нормализуется, сообщили "Интерфаксу" в брюссельском международном аэропорту Завентем.

"Бельгийское воздушное пространство снова открыто. Мы делаем все, чтобы как можно быстрее восстановить нормальное обслуживание наших пассажиров", - сказал сотрудник администрации аэропорта.

При этом бельгийские СМИ отмечают, что этот процесс пока проходит на фоне существенных задержек и опозданий многих рейсов, неизбежных после полной остановки воздушного движения.

Как сообщалось, в четверг утром работники Skeyes объявили забастовку без предупреждения от 9:30 местного времени (10:30 мск) до 13:00 (14:00 мск), которая полностью парализовала воздушный трафик. Причиной забастовки стали разногласия между дирекцией и представителями коллектива по вопросу рабочей нагрузки и организации работы службы, структурной нехватки персонала.

По данным газеты "Либр Бельжик", по причине забастовки в аэропортах Завентем и Шарлеруа в четверг было отменено около сотни рейсов. У многочисленных рейсов были задержки с вылетом и прибытием.

Согласно данным сайта аэропорта Завентем, в четверг были отменены рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Брюссель SU2168 и из Брюсселя в Москву - SU2169.

В числе аннулированных также указан рейс из Москвы в Брюссель бельгийской авиакомпании Brussels Airlines SN2836.

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