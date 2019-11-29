Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 20:23

Иерусалим. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Беспилотник, прилетевший со стороны Ливана, в пятницу днем пересек границу с Израилем, сообщает интернет-портал израильской газеты "Таймс оф Израэл".

Через некоторое время беспилотник вернулся назад.

Издание отмечает, что пока неясно, как долго беспилотник находился в воздушном пространстве Израиля, и кому он принадлежал.

Однако "Таймс оф Израэл" напоминает, что этот инцидент имел место на фоне роста напряженности между Израилем и Ираном. При этом союзное Тегерану шиитское движение "Хезболла" является доминирующей силой на юге Ливана, и на вооружение у этого движения есть несколько типов беспилотников, добавляет издание.

1аю ар

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