Этот контент был опубликован 21 июня 2019 г. 14:22

Дубай. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Воздушный шар с одиннадцатью туристами унесло в горы в египетском Луксоре из-за сильного ветра, пострадавших нет, сообщает портал Ahram Online.

"Сильные порывы ветра унесли в горы воздушный шар с 11 туристами в Луксоре. Никто из них не пострадал, но местные власти организовали спасательную операцию, так как шар исчез из поля зрения и приземлился в глухой местности", - пишет издание.

По словам источника в министерстве гражданской авиации, для поиска воздушного шара был задействован самолет, а также армейские подразделения. "Спасательные службы также прибыли на место происшествия, медики осмотрели каждого туриста, серьезных травм никто не получил", - пишет портал.

Как отмечает Ahram Online, воздушные шары в Луксоре часто меняют траекторию полета, если они взмыли в небо при неблагоприятных погодных условиях. Тем не менее, туристы активно покупают полеты на воздушном шаре, чтобы насладиться панорамными видами и увидеть основные достопримечательности Луксора с высоты.

В январе 2018 года вблизи Луксора из-за плохих погодных условий потерпел крушение воздушный шар, погиб один турист из ЮАР, еще 12 получили ранения.

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