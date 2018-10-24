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Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Взрывное устройство обнаружено в среду в доме Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка, сообщает американский телеканал Си-Би-Эс со ссылкой на местные власти.

По его данным, бомбу случайно обнаружил человек, проверявший почту Клинтонов.

На место происшествия прибыли агенты ФБР, Секретной службы и полицейские.

(ПОСЛЕДУЕТ)

1аю ар

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Интерфакс