Возле дома Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка найдено взрывное устройство - СМИ
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Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Взрывное устройство обнаружено в среду в доме Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка, сообщает американский телеканал Си-Би-Эс со ссылкой на местные власти.
По его данным, бомбу случайно обнаружил человек, проверявший почту Клинтонов.
На место происшествия прибыли агенты ФБР, Секретной службы и полицейские.
(ПОСЛЕДУЕТ)
1аю ар
Интерфакс