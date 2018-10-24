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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 15:42 24.10.2018 - 15:42

***Еще одну посылку с бомбой отправили Бараку Обаме

Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Взрывное устройство обнаружено в среду на приусадебной территории дома Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка, сообщает американский телеканал Си-Би-Эс со ссылкой на местные власти.

По его данным, бомбу случайно обнаружил человек, проверявший почту Клинтонов.

На место происшествия прибыли агенты ФБР, Секретной службы и полицейские.

Также американские СМИ сообщили, что еще одну посылку с бомбой отправили по почте экс-президенту США Бараку Обаме.

Ранее на этой неделе аналогичная посылка со взрывным устройством была обнаружена в Бедфорде в почтовом ящике возле дома известного инвестора и миллиардера Джорджа Сороса.

1аю ар

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