Дубай. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines разбился в пятницу возле аэропорта Карачи, сообщили местные СМИ.
Самолет следовал по маршруту из Карачи в Лахор.
О том, сколько пассажиров и членов экипажа было на борту самолета, пока не сообщается.
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