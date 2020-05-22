Дубай. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines разбился в пятницу возле аэропорта Карачи, сообщили местные СМИ.

Самолет следовал по маршруту из Карачи в Лахор.

О том, сколько пассажиров и членов экипажа было на борту самолета, пока не сообщается.

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